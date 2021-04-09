Алексей Стукалов провел первую тренировку в «Уфе»
Алексей Стукалов, ранее возглавлявший московский «Велес», назначен главным тренером «Уфы». 9 апреля специалист провел первую тренировку с командой, сообщает пресс-служба уфимцев в Twitter.
Контракт с 37-летним специалистом рассчитан до июня 2023 года. Стукалов сменил в должности главного тренера Рашида Рахимова, об отставке которого было объявлено 3 апреля.
Стукалов возглавлял «Велес» с 2019 года. «Уфа» в последних семи встречах Тинькофф РПЛ набрала одно очко и забила только один мяч. Команда с 14 очками находится в зоне вылета, занимая предпоследнее, 15-е, место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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