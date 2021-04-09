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Алексей Стукалов провел первую тренировку в «Уфе»

19:21
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Алексей Стукалов, ранее возглавлявший московский «Велес», назначен главным тренером «Уфы». 9 апреля специалист провел первую тренировку с командой, сообщает пресс-служба уфимцев в Twitter.

Контракт с 37-летним специалистом рассчитан до июня 2023 года. Стукалов сменил в должности главного тренера Рашида Рахимова, об отставке которого было объявлено 3 апреля.

Стукалов возглавлял «Велес» с 2019 года. «Уфа» в последних семи встречах Тинькофф РПЛ набрала одно очко и забила только один мяч. Команда с 14 очками находится в зоне вылета, занимая предпоследнее, 15-е, место.

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