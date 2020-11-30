«Спартак» показал фото Тедеско и Жиго, обыграв фразу из «300 спартанцев»
11:04
«Спартак» в клубных соцсетях опубликовал фото главного тренера команды Доменико Тедеско и защитника Самюэля Жиго с матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (2:0).
На изображении Тедеско «мотивирует» француза шуточным копняком.
«Это... «Спартак», — подписала пост пресс-служба красно-белых.
В посте явный отсыл на фильм «300 спартанцев» режиссера Зака Снейдера, где спартанские воины, уничтожающие врагов ударом с ноги, кричали: «Это Спарта».
? This is... Spartak ?#СпартакРотор pic.twitter.com/R9hf77Me4m— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 30, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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