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«Спартак» показал фото Тедеско и Жиго, обыграв фразу из «300 спартанцев»

11:04
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«Спартак» в клубных соцсетях опубликовал фото главного тренера команды Доменико Тедеско и защитника Самюэля Жиго с матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (2:0).

На изображении Тедеско «мотивирует» француза шуточным копняком.

«Это... «Спартак», — подписала пост пресс-служба красно-белых.

В посте явный отсыл на фильм «300 спартанцев» режиссера Зака Снейдера, где спартанские воины, уничтожающие врагов ударом с ноги, кричали: «Это Спарта».

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