«Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с «Сочи»

«Спартак» отправит жалобу в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за судейства в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

— Будет жалоба на неназначение двух пенальти, — приводит «Чемпионат» слова директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.

Матч «Сочи» — «Спартак» обслуживала бригада во главе с Игорем Паниным.