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«Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с «Сочи»

15:26
Игорь Панин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Панин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» отправит жалобу в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за судейства в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

— Будет жалоба на неназначение двух пенальти, — приводит «Чемпионат» слова директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.

Матч «Сочи» — «Спартак» обслуживала бригада во главе с Игорем Паниным.

Сочи — Спартак

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4215711-spartak-podast-zhalobu-v-rfs-na-sudejstvo-v-matche-s-sochi.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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