«Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с «Сочи»
15:26
«Спартак» отправит жалобу в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за судейства в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).
— Будет жалоба на неназначение двух пенальти, — приводит «Чемпионат» слова директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.
Матч «Сочи» — «Спартак» обслуживала бригада во главе с Игорем Паниным.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4215711-spartak-podast-zhalobu-v-rfs-na-sudejstvo-v-matche-s-sochi.html
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