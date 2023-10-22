«Спартак» — «Пари НН»: Амелин пропустил фол Мозеса и создал конфликт. Гоцука следовало удалить раньше
На 90+1-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари НН» арбитр Алексей Амелин и его первый ассистент Игорь Князев ошибочно не зафиксировали фол Виктора Мозеса, отмахнувшегося рукой и ударившего Виктора Александрова.
Игра не была остановлена, штрафной удар не был назначен, а уже вскоре Кирилл Гоцук сфолил, заработал вторую желтую карточку и был удален. В этом эпизоде решение судьи было правильным, но нарушения правил могло не случиться, останови рефери матч несколькими секундами ранее.
При этом следует отметить, что Гоцук должен был покинуть поле задолго до этого — когда на 82-83-й минутах оспаривал назначение штрафного удара после падения Александра Соболева и схватил Амелина за руку, не давая ему показать желтую карточку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
5
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1