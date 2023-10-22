«Спартак» — «Пари НН»: Амелин пропустил фол Мозеса и создал конфликт. Гоцука следовало удалить раньше

На 90+1-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари НН» арбитр Алексей Амелин и его первый ассистент Игорь Князев ошибочно не зафиксировали фол Виктора Мозеса, отмахнувшегося рукой и ударившего Виктора Александрова.

Игра не была остановлена, штрафной удар не был назначен, а уже вскоре Кирилл Гоцук сфолил, заработал вторую желтую карточку и был удален. В этом эпизоде решение судьи было правильным, но нарушения правил могло не случиться, останови рефери матч несколькими секундами ранее.

При этом следует отметить, что Гоцук должен был покинуть поле задолго до этого — когда на 82-83-й минутах оспаривал назначение штрафного удара после падения Александра Соболева и схватил Амелина за руку, не давая ему показать желтую карточку.