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Сегодня, 16:04

Голы Пруцева и Мартинса принесли «Спартаку» победу над «Пари НН»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартаку» победил «Пари НН» — 2:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» дома обыграл «Пари НН» в матче 12-го тура чемпионата России — 2:0. Встреча прошла на «Открытие Банк Арене».

Единственный гол в игре забил полузащитник красно-белых Данил Пруцев на 41-й минуте. Мяч после рикошета от ноги защитника нижегородцев Никиты Каккоева залетел в сетку ворот. Пруцева забил первый гол в текущем сезоне РПЛ.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев начал игру с «Пари НН» в запасе и появился на поле после перерыва. Он заменил Квинси Промеса, который получил повреждение в концовке первого тайма.

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук на 90+1-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 90+7-й минуте полузащитник московской команды Кристофер Мартинс удвоил преимущество красно-белых. Он вышел на поле на 66-й минуте, заменив Пруцева.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» опустился на восьмую строчку (17 очков).

В 13-м туре РПЛ красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом», а нижегоррдцы 29 октября примут «Сочи».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:0
Пари Нижний Новгород
Источник: Таблица РПЛ
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
16
107
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РПЛ: «Зенит» — «Крылья Советов», «Ростов» — «Ахмат» и другие матчи 12-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
5
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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