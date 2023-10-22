Голы Пруцева и Мартинса принесли «Спартаку» победу над «Пари НН»
«Спартак» дома обыграл «Пари НН» в матче 12-го тура чемпионата России — 2:0. Встреча прошла на «Открытие Банк Арене».
Единственный гол в игре забил полузащитник красно-белых Данил Пруцев на 41-й минуте. Мяч после рикошета от ноги защитника нижегородцев Никиты Каккоева залетел в сетку ворот. Пруцева забил первый гол в текущем сезоне РПЛ.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев начал игру с «Пари НН» в запасе и появился на поле после перерыва. Он заменил Квинси Промеса, который получил повреждение в концовке первого тайма.
Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук на 90+1-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 90+7-й минуте полузащитник московской команды Кристофер Мартинс удвоил преимущество красно-белых. Он вышел на поле на 66-й минуте, заменив Пруцева.
«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» опустился на восьмую строчку (17 очков).
В 13-м туре РПЛ красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом», а нижегоррдцы 29 октября примут «Сочи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
5
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1