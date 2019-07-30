"Спартак" отзаявил Фернанду. Игрок перейдет в китайский клуб

"Спартак" отзаявил полузащитника Фернанду, сообщается на официальном сайте российской премьер-лиги. Ранее сообщалось, что "Бейцзин Гоань" предложил красно-белым 15 миллионов евро за приобретение 27-летнего игрока.

В июле 2016 года москвичи выкупили Фернанду у "Сампдории" за 12,5 миллиона евро, что стало одной из самых дорогих покупок в истории столичного клуба. За это время футболист провел за "Спартак" 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 12 мячей голов и отдал 11 голевых передач.

"Спартак" согласился продать Фернанду в Китай