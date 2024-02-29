Зарема: «В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала об отношении к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

«В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону». Этому нет прощения и оправдания. Может и третьим закончить на фоне «Динамо», у которого ноль на трансферы, вечно покидающего «Зенит» Клаудиньо с другими бразильцами, ЦСКА, который закупается исключительно футболистами из стран СНГ. «Рубин» без Хвичи... Кто-нибудь может назвать состав «Рубина»? И еще «Сочи», который борется в стыковой зоне», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Зарема отметила, что для того, чтобы не закончить сезон хотя бы на третьем месте нужно очень постараться.

В апреле 2023 года «Спартак» проиграл «Акрону» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России и завершил выступление на турнире. Красно-белые на тот момент были действующими обладателями Кубка России.

«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками. В матче 19 тура красно-белые сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Матч состоится 2 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.