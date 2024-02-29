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29 февраля, 13:44

Зарема: «В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала об отношении к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

«В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону». Этому нет прощения и оправдания. Может и третьим закончить на фоне «Динамо», у которого ноль на трансферы, вечно покидающего «Зенит» Клаудиньо с другими бразильцами, ЦСКА, который закупается исключительно футболистами из стран СНГ. «Рубин» без Хвичи... Кто-нибудь может назвать состав «Рубина»? И еще «Сочи», который борется в стыковой зоне», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Зарема отметила, что для того, чтобы не закончить сезон хотя бы на третьем месте нужно очень постараться.

В апреле 2023 года «Спартак» проиграл «Акрону» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России и завершил выступление на турнире. Красно-белые на тот момент были действующими обладателями Кубка России.

«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками. В матче 19 тура красно-белые сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Матч состоится 2 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Оренбург

 16 1 5
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 17 1 5
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