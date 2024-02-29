Газзаев поддержал слова Путина о спорте: «Это здоровая нация, здоровая страна!»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поддержал призыв кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина вести здоровый образ жизни.

«Президент всегда отмечал, что спорт — это здоровый образ жизни. В контексте выступления он дал понять, что спорт надо развивать. Спорт — это здоровая нация, здоровая страна. На развитие выделена огромная сумма, это серьезный шаг для отечественного спорта. В России построена великолепная инфраструктура. Сегодня для молодежи созданы все условия для развития. Понятно, что не каждый станет олимпийским чемпионом или чемпионом мира. Но это шаг к здоровой нации. Спорт может помочь добиться результатов в другой профессиональной деятельности. Важно отметить слова президента о том, что снизился процент употребления крепкого алкоголя. Президент четко дал понять, что необходимо продолжать развивать отечественный спорт», — сказал Газзаев «СЭ».

Во время оглашения послания Федеральному собранию Путин произнес лозунг «бросай пить — вставай на лыжи». Также глава государства объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и отметил, что в стране значительно снизилось употребление алкоголя.