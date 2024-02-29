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29 февраля, 14:29

Газзаев поддержал слова Путина о спорте: «Это здоровая нация, здоровая страна!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поддержал призыв кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина вести здоровый образ жизни.

«Президент всегда отмечал, что спорт — это здоровый образ жизни. В контексте выступления он дал понять, что спорт надо развивать. Спорт — это здоровая нация, здоровая страна. На развитие выделена огромная сумма, это серьезный шаг для отечественного спорта. В России построена великолепная инфраструктура. Сегодня для молодежи созданы все условия для развития. Понятно, что не каждый станет олимпийским чемпионом или чемпионом мира. Но это шаг к здоровой нации. Спорт может помочь добиться результатов в другой профессиональной деятельности. Важно отметить слова президента о том, что снизился процент употребления крепкого алкоголя. Президент четко дал понять, что необходимо продолжать развивать отечественный спорт», — сказал Газзаев «СЭ».

Во время оглашения послания Федеральному собранию Путин произнес лозунг «бросай пить — вставай на лыжи». Также глава государства объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и отметил, что в стране значительно снизилось употребление алкоголя.

Валерий Газзаев
Владимир Путин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
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 - : -
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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И К Ж
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