Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:2).

«Сегодня были силы радоваться после игры. Мы очень рады, если не сказать счастливы. Пропустили опять быстрый гол, играя с командой на выезде, но пришли в себя. Переломили игру, которая потом была равной. Хорошо выглядели. В начале пытались играть низом, допускали много ошибок, сами обострили игру у своих ворот. Игра была нелегкой, ребята бились, особенно при счете 3:2», — сказал Шалимов.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и с 52 очками в 27 встречах идет вторым в турнирной таблице РПЛ, уступая шесть очков лидирующему петербургскому «Зениту», который позднее в субботу может досрочно стать чемпионом России.