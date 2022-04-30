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Шалимова — о победе на «Динамо»: «Мы очень рады, если не сказать счастливы»

Главный тренер «Урала» прокомментировал победу над «Динамо»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:2).

«Сегодня были силы радоваться после игры. Мы очень рады, если не сказать счастливы. Пропустили опять быстрый гол, играя с командой на выезде, но пришли в себя. Переломили игру, которая потом была равной. Хорошо выглядели. В начале пытались играть низом, допускали много ошибок, сами обострили игру у своих ворот. Игра была нелегкой, ребята бились, особенно при счете 3:2», — сказал Шалимов.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и с 52 очками в 27 встречах идет вторым в турнирной таблице РПЛ, уступая шесть очков лидирующему петербургскому «Зениту», который позднее в субботу может досрочно стать чемпионом России.

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20%

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Зенит
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П1

28%

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Обе забьют - да

15%

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Ф1(-1.5)

14%

1.77
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Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Игорь Шалимов
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
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