«Спартак» оштрафован на 505 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

В среду, 7 октября, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС. «Спартак» за поведение болельщиков в игре 10-го тура чемпионата России с «Зенитом» оштрафован на 505 тысяч рублей. Кроме того, запрещен допуск зрителей в сектор В206 стадиона «Открытие Арена» на один домашний матч условно и установлен испытательный срок до окончания сезона. В свою очередь, сине-бело-голубые за неправомерные действия зрителей заплатят 125 тысяч рублей.

ЦСКА по итогам матча против «Уфы» наказан штрафами на общую сумму 60 тысяч рублей. Также главный тренер команды Виктор Гончаренко обязан заплатить 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

«Локомотив» оштрафован на 30 тысяч рублей, а «Химки» — на 35 тысяч. Главный тренер красно-зеленых за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

«Ростов» за неподобающее поведение команды (предупреждения получили 6 игроков) в игре против «Сочи» оштрафован на 100 тысяч рублей. Также клуб обязан заплатить 20 тысяч ща осокрбительные кричалки со стороны фанатов.

«Рубин» по итогам игры с «Ахматом» оштрафован на 25 тысяч долларов, а тренер казанской команды Олег Кузьмин назакан штрафов в размере 50 тысяч рублей.