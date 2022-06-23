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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани: «Зиньковский усилит нашу команду»

Спортивный директор «Спартака» Каттани прокомментировал подписание контракта с Антоном Зиньковским
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский и Лука Каттани.
Фото ФК «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал подписание контракта с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским.

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года.

«Мы счастливы, что можем порадовать болельщиков, потому что Зиньковский — это футболист, который на протяжении нескольких сезонов играет на высоком уровне. Без сомнений, он значительно усилит нашу команду. И мы очень довольны тем, как шли переговоры по трансферу. Вопреки появившимся вчера слухам, мы закрыли сделку на гораздо более скромных условиях, чем было заявлено в некоторых СМИ. Кроме того, обошлись вообще без агентской комиссии», — приводит слова Каттани официальный сайт красно-белых.

По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач. Также на его счету четыре гола.

Зиньковский выступал за самарский клуб с января 2019 года после перехода из «Чертаново».

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-23-luka_kattani_zinkovskiy_znachitelno_usilit_nashu_komandu/
Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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