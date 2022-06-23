Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани: «Зиньковский усилит нашу команду»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал подписание контракта с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским.

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года.

«Мы счастливы, что можем порадовать болельщиков, потому что Зиньковский — это футболист, который на протяжении нескольких сезонов играет на высоком уровне. Без сомнений, он значительно усилит нашу команду. И мы очень довольны тем, как шли переговоры по трансферу. Вопреки появившимся вчера слухам, мы закрыли сделку на гораздо более скромных условиях, чем было заявлено в некоторых СМИ. Кроме того, обошлись вообще без агентской комиссии», — приводит слова Каттани официальный сайт красно-белых.

По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач. Также на его счету четыре гола.

Зиньковский выступал за самарский клуб с января 2019 года после перехода из «Чертаново».