В «Спартаке» опровергли предложение Фонсеке: «Никогда его не рассматривали»
23:05
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию Tuttomercatoweb о том, что Паулу Фонсека отклонил предложение возглавить московский клуб.
«Спартак не только никогда не обращался к господину Фонсеке по вопросу возможного сотрудничества, но даже не рассматривал его как кандидата в расширенный список потенциальных главных тренеров команды», — сказал Фетисов «СЭ».
«Спартак» занимает второе место в РПЛ, набрав 41 очко. Главный тренер команды Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона.
(Артем Калинин)
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