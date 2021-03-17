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В «Спартаке» опровергли предложение Фонсеке: «Никогда его не рассматривали»

23:05
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию Tuttomercatoweb о том, что Паулу Фонсека отклонил предложение возглавить московский клуб.

«Спартак не только никогда не обращался к господину Фонсеке по вопросу возможного сотрудничества, но даже не рассматривал его как кандидата в расширенный список потенциальных главных тренеров команды», — сказал Фетисов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в РПЛ, набрав 41 очко. Главный тренер команды Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона.

(Артем Калинин)

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