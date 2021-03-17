Артем Дзюба: «С пенальти надо взять паузу»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба в ближайшее время не планирует исполнять пенальти. Он не реализовал 11-метровый в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (3:2).

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«Незабитый пенальти? Я это воспринял как вызов, — сказал Дзюба. — Не забил — значит, паузу с пенальти надо взять точно. Мы просто разговаривали, Богданыч сказал, что пенальти бью я или Сердар. Я рад, что отмазался голевой передачей на Вендела. В целом нельзя было ломаться после этого. Я был должен команде. Главное, что мы выиграли.

Споры после пенальти? Мы вообще не поняли, что произошло. Акинфей выбежал, желтую получил. Больше вызывает вопросы гол Дугласа Сантоса. Чистый гол. Мы видео посмотрели, это же кошмар! Мяч полностью линию перешел. Но главное, что мы победили. Это очень важно. Главное — три очка.

Я в сборной игрок основы? Я игрок обоймы, а там посмотрим. Достоин — буду играть. Я не понимаю, откуда берется хейт — кого вызывать, кого нет. Это решать не хейтерам. Они всегда что-то говорят, им все не так. У нас люди в принципе не умеют ценить людей».

Артем Дзюба забил один из мячей в этой игре. Дубль в составе победителей сделал Вендел.

(Севастиан Терлецкий)