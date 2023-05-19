«Спартак» окрасил здание МГУ в красно-белые цвета перед дерби с ЦСКА

«Спартак» опубликовал видео со зданием МГУ, окрашенным в красно-белые цвета, перед матчем 28-го тура против ЦСКА.

Красно-белые сыграют с армейцами на «Открытие Арене» воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Перед началом тура красно-синие с 54 очками идут на втором месте в РПЛ, опережая «Спартак», занимающий четвертую строчку, на 4 балла.