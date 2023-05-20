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Ярошик: «Тактических сюрпризов в дерби нам ждать не придется»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Владимир Федотов будет учитывать сильные и слабые стороны игроков «Спартака» при выборе схемы на матч. Но, как мне видится, тактических сюрпризов в дерби нам ждать не придется. Скорее всего, ЦСКА будет играть по уже выстроенной и наигранной схеме 3—4—3 с использованием трёх нападающих: Федора Чалова, Антона Заболотного и Ивана Облякова, который последнее время показывает очень качественную игру. Потому что именно эта схема позволила армейцам успешно провести вторую половину сезона и стать основным претендентом на Кубок России и серебро в РПЛ. Еще стоит учитывать неважную игру красно-белых в обороне, чем воспользуется команда Федотова. Проблемы в обороне всегда влияют на результат матча.

Что касается «Спартака», то он будет тоже стараться много атаковать, у них достаточно мощных игроков впереди, которые часто забивают в этом сезоне. Это и Александр Соболев, и Квинси Промес, есть еще «джокер» — Антон Зиньковский, который очень хорошо выходит на замены, забивает и отдает важные передачи.

Но, на мой взгляд, в таком матче соотношение сил этих двух команд не играет главной роли. Потому что в дерби нет фаворита. В таком матче особую роль всегда играет настрой на игру и характер команды. Так что в этом матче я жду больших скоростей, много борьбы и ярких эмоций. Уверен, этот матч будет интересно смотреть», — цитирует RT Ярошика.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1150700-yaroshik-cska-spartak
Иржи Ярошик
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

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