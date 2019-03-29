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"Спартак" обыграл "Ахмат" в молодежном первенстве

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"Спартак" с минимальным счетом победил "Ахмат" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил нападающий Даниил Лопатин.

"Спартак" набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Ахмат" с 26 баллами располагается на 11-й строчке. 

В другом матче молодежного первенства "Локомотив" с минимальным счетом победил "Динамо" (1:0). Единственный гол забил форвард Тимур Сулейманов

"Локомотив" набрал 39 очков и поднялся на 4-е место. "Динамо" с 38 баллами располагается на 6-й строчке. 

Молодежные команды 

21-й тур 

"Ахмат - мол." (Грозный) - "Спартак - мол." (Москва) - 0:1 (0:1)

Гол: Лопатин, 3. 

Удаление: Чунчуров (Ахмат - мол.), 90+2. 

Судья: Жолобов (Волжский).

29 марта. Грозный. Стадион им. Билимханова.

"Динамо - мол." (Москва) - "Локомотив - мол." (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Сулейманов, 90+2. 

Судья: Матвеев (Троицк).

29 марта. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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