"Спартак" объявил состав на матч с ЦСКА

"Спартак" и ЦСКА объявили составы на матч Кубка Париматч Премьер. С первых минут встречу начнет нападающий красно-белых Луиз Адриану и форвард армейцев Федор Чалов. В заявке "Спартака" отсутствуют форварды Зе Луиш и Лоренсо Мельгарехо, у армейцев - голкипер Игорь Акинфеев.
Состав "Спартака": Ребров - Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон - Фернанду, Зобнин, Ананидзе, З. Бакаев, Ломовицкий - Адриану.
Запасные: Максименко, Кутепов, Гапонов, Маслов, Ещенко, Гулиев, Умяров, Глушенков, С. Бакаев, Ханни, Игнатов, Ташаев, Мелкадзе, Понсе.
Состав ЦСКА: Помазун - Набабкин, Васин, Шарлия, Магнуссон - Кучаев, Бийол, Ахметов, Обляков, Нисимура - Чалов.
Запасные: Кырнац, Чернов, Тикнизян, Аванесян, Янов, Марадишвили, Бистрович, Н'Диайе, Востриков.
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