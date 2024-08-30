«Спартак» опубликовал прощальный пост в связи с переходом Соболева в «Зенит»
«Спартак» согласовал условия трансфера нападающего Александра Соболева в «Зенит», сообщает пресс-служба красно-белых.
«ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра за годы, проведенные в нашем клубе», — говорится в заявлении клуба.
Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. Всего он сыграл 140 матчей за красно-белых, отметившись 58 голами и 32 результативными передачами.
В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за московскую команду всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок со «Спартаком».
Источник: https://t.me/fcsmtg/16435
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|0
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|
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|3
|0
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|12
|
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|4
|0
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|
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|6
|3
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|11
|
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|3
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|
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|2
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|5
|
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|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
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|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
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|Ахмат
|6
|0
|4
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|4-10
|4
|
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|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
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|1
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