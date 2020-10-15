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«Спартак» объявил о переходе Мозеса из «Челси». Это аренда с правом выкупа

21:20
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» объявил о достижении договоренности с «Челси» о переходе полузащитника Виктора Мозеса, сообщает официальный сайт московского клуба. Арендное соглашение с 29-летним нигерийским футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.

Мозес присоединится к «Спартаку» в самое ближайшее время, отмечает пресс-служба красно-белых.

29-летний Мозес провел за лондонцев 128 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 13 голевых передач. В минувшем сезоне полузащитник играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 матчей, 1 гол и 1 голевая передача) и «Интер» (20 матчей, 5 результативных передач). Портал transfermarkt.de оценивает Мозеса в 6 миллионов евро.

Мозес выступал также за английские «Уиган», «Челси», «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-10-15-viktor_mozes__igrok_spartaka/

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