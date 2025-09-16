Президент «Сьона» Константин признался, что ожидал большего от Миранчука в «Динамо»

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что ожидал большей результативности от полузащитника Антона Миранчука на старте сезона-2025/26 после его перехода в московское «Динамо».

«Одна голевая передача за три матча — я ожидал большего от Антона в России. Думаю, когда Миранчук полностью будет интегрирован в игру команды, то отдачи и результата от него будет больше. И Карпин сам это хорошо понимает», — цитирует Константина Sport24.

29-летний россиянин перешел из «Сьона» в московское «Динамо» в августе 2025 года. В сезоне-2024/25 в 24 матчах за швейцарскую команду он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Контракт Миранчука с «Динамо» действует до 30 июня 2027 года.