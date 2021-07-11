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Губерниев не против комментировать биатлон и потренировать «Рубин» со Слуцким

15:53
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале написал, что был бы не против вместе с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким прокомментировать биатлонную гонку и потренировать казанский клуб.

«Спасибо, дорогой Леонид Слуцкий! С удовольствием с Вами прокомментирую биатлонную гонку взамен с большой радостью вместе с Вами поруковожу «Рубином» в матче РПЛ! Вести игру на тренерской скамейке тоже можно вдвоем», — написал Губерниев.

Ранее Слуцкий на «Коммент.Шоу» заявил, что хотел бы прокомментировать биатлонную гонку с Губерниев.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2498

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Виктория Кравченко все материалы автора

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