«Спартак» не продаст Жиго зимой: футболист отыграет контракт до конца

Как стало известно «СЭ», защитник Самуэль Жиго не покинет «Спартак» во время зимнего трансферного окна.

Клуб настаивает на том, чтобы защитник отработал свой контракт до конца. Ранее сообщалось об интересе к Жиго со стороны итальянских команд.

Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.

28-летний французский футболист из-за повреждения пропустил две последние игры красно-белых против «Локомотива» (1:1) и «Краснодара» (1:2). В текущем сезоне Жиго провел 18 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу.