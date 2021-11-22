«Спартак» не продаст Жиго зимой: футболист отыграет контракт до конца
12:25
Как стало известно «СЭ», защитник Самуэль Жиго не покинет «Спартак» во время зимнего трансферного окна.
Клуб настаивает на том, чтобы защитник отработал свой контракт до конца. Ранее сообщалось об интересе к Жиго со стороны итальянских команд.
Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.
28-летний французский футболист из-за повреждения пропустил две последние игры красно-белых против «Локомотива» (1:1) и «Краснодара» (1:2). В текущем сезоне Жиго провел 18 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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