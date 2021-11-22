Мележиков — об итогах первого круга: «Ничего хорошего, будем исправляться»
Мележиков оценил итоги первого круга РПЛ для «Спартака»
12:02
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил итоги первого круга чемпионата России для красно-белых.
«Пока ничего хорошего, неудовлетворительный результат. Будем исправляться», — сказал Мележиков.
По итогам первого круга «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице и имеет 19 очков. Команда Руя Витории не может одержать победу в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд.
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