Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил итоги первого круга чемпионата России для красно-белых.

«Пока ничего хорошего, неудовлетворительный результат. Будем исправляться», — сказал Мележиков.

По итогам первого круга «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице и имеет 19 очков. Команда Руя Витории не может одержать победу в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд.