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Мележиков — об итогах первого круга: «Ничего хорошего, будем исправляться»

Мележиков оценил итоги первого круга РПЛ для «Спартака»
12:02
Евгений Мележиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Мележиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил итоги первого круга чемпионата России для красно-белых.

«Пока ничего хорошего, неудовлетворительный результат. Будем исправляться», — сказал Мележиков.

По итогам первого круга «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице и имеет 19 очков. Команда Руя Витории не может одержать победу в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд.

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Артем Бухаев все материалы автора

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