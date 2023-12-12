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Сегодня, 11:39

Агент Клюев: «Не думаю, что это последний контракт Комличенко с «Ростовом»

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, отметил, что у футболиста сейчас не последний контракт с желто-синими в карьере.

— Николаю сейчас 28 лет, у него контракт с «Ростовом» до 2026 года, на момент окончания контракта ему будет 31 год. Как вы думаете, это последний контракт Комличенко с «Ростовом»?

— Нет, я так не думаю. За подробностями набирайте футбольный клуб «Ростов», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Комличенко выступает за «Ростов» с 2021 года. В текущем сезоне нападающий провел 15 матчей в РПЛ, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами. В 3 играх FONBET Кубка России на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача.

После 18 туров ростовчане идут на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 21 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-klyuev-ne-dumayu-chto-e-to-poslednij-kontrakt-komlichenko-s-rostovom/
Николай Комличенко
Футбол
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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