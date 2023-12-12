Агент Клюев: «Не думаю, что это последний контракт Комличенко с «Ростовом»

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, отметил, что у футболиста сейчас не последний контракт с желто-синими в карьере.

— Николаю сейчас 28 лет, у него контракт с «Ростовом» до 2026 года, на момент окончания контракта ему будет 31 год. Как вы думаете, это последний контракт Комличенко с «Ростовом»?

— Нет, я так не думаю. За подробностями набирайте футбольный клуб «Ростов», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Комличенко выступает за «Ростов» с 2021 года. В текущем сезоне нападающий провел 15 матчей в РПЛ, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами. В 3 играх FONBET Кубка России на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача.

После 18 туров ростовчане идут на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 21 очко.