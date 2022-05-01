Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:30

Геннадий Орлов: «Зенит» полностью избавился от дзюбозависимости»

Орлов уверен, что без Дзюбы атака «Зенита» стала быстрее
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Геннадий Орлов уверен: без форварда Артема Дзюбы атака «Зенита» стала быстрее.

— «Зенит» в этом сезоне избавился от дзюбозависимости?

— Конечно. Полностью избавился. Игра впереди стала другой. Правильно сделали, что позвали Сергеева. Какая теперь скорость впереди? Защитники просто не успевают. Другое дело, что проблемы в обороне очевидны.

— Чистякову и Алипу недавно от вас досталось...

— Чистяков прогрессирует, но, как я вам уже сказал, он часто играет на прямых ногах. Теряет концентрацию. Отважный, смелый парень, командный игрок. Но допускает позиционные ошибки в обороне. Соперники проходят по центру. «Зенит» только привыкает играть без Ракицкого и Ловрена. А у Алипа, к сожалению, нет первого паса. Откидывает просто Венделу и все.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак. «Фантастический успех Семака! И ведь он не носится по бровке, как принято в одном клубе». Орлов — о чемпионстве «Зенита»
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как научиться много приседать: советы тренера
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
«Спартак» — «Крылья Советов»: полузащитник самарцев Горшков открыл счет с пенальти
«Спартак» нанес специальную разметку на поле в честь 100-летия клуба
Джикия и Жиго пропустят матч с «Уралом» из-за перебора желтых карточек. После него — игра с «Зенитом»
Оправдало ли себя приглашение Смолова в «Динамо»? Мнение Орлова
Футболисты «Спартака» вышли на матч с «Крыльями Советов» в футболках с фамилиями ушедших из жизни легенд клуба
Камил Гаджиев: «Спартак» — непредсказуемая команда, но сегодня, думаю, победит «Крылья Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» нанес специальную разметку на поле в честь 100-летия клуба

«Спартак» — «Крылья Советов»: полузащитник самарцев Горшков открыл счет с пенальти
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости