Геннадий Орлов: «Зенит» полностью избавился от дзюбозависимости»

Известный комментатор Геннадий Орлов уверен: без форварда Артема Дзюбы атака «Зенита» стала быстрее.

— «Зенит» в этом сезоне избавился от дзюбозависимости?

— Конечно. Полностью избавился. Игра впереди стала другой. Правильно сделали, что позвали Сергеева. Какая теперь скорость впереди? Защитники просто не успевают. Другое дело, что проблемы в обороне очевидны.

— Чистякову и Алипу недавно от вас досталось...

— Чистяков прогрессирует, но, как я вам уже сказал, он часто играет на прямых ногах. Теряет концентрацию. Отважный, смелый парень, командный игрок. Но допускает позиционные ошибки в обороне. Соперники проходят по центру. «Зенит» только привыкает играть без Ракицкого и Ловрена. А у Алипа, к сожалению, нет первого паса. Откидывает просто Венделу и все.