Нападающий «Краснодара» Манелов арендован тульским «Арсеналом»

Футбольный клуб «Краснодар» достиг соглашения с тульским «Арсеналом» об аренде нападающего Ираклия Манелова, сообщает пресс-служба бывко

20-летний форвард проведет остаток сезона в Туле, срок аренды истекает 11 июня 2023 года.

Ираклий Манелов — выпускник Академии ФК «Краснодар». Он провел за основную команду черно-зеленых 25 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Футболист хорошо знаком с новым главным тренером туляков Александром Сторожуком по совместной работе в «Краснодаре».