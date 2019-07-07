"Спартак" начал подготовку к матчу с "Сочи"

"Спартак" начал подготовку к матчу 1-го тура чемпионата России с "Сочи", информирует пресс-служба клуба. В воскресенье, 7 июля, после обеда красно-белые собрались в Тарасовке после двух выходных и провели тренировку.

Отметим, что в занятии не принимала участия группа молодых игроков, которая отправилась со "Спартаком-2" в Калининград на матч Олимп-ФНЛ против "Балтики": Илья Гапонов, Павел Маслов, Наиль Умяров, Михаил Игнатов и Солтмурад Бакаев.

"Спартак" примет "Сочи" на "Открытие Арене" 13-го июля, начало встречи - 19:00.

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