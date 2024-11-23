«Спартак» — «Локомотив»: Угальде открыл счет после ошибки Лантратова

«Спартак» вышел вперед в матче против «Локомотива» в 16-м туре РПЛ — 1:0.

На 10-й минуте гости ошиблись при выходе от ворот — голкипер железнодорожников Илья Лантратов выбил в форварда хозяев Манфреда Угальде и мяч оказался в воротах.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».