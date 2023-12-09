«Спартак» — «Крылья Советов»: Промес открыл счет на 2-й минуте матча

«Спартак» повел в счете в домашнем матче с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 2-й минуте забил форвард Квинси Промес. Нидерландец отметился точным ударом в угол ворот из-за пределов штрафной.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.