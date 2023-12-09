«Спартак» — «Крылья Советов»: Соболев удвоил преимущество хозяев на 8-й минуте

«Спартак» удвоил преимущество в счете в домашнем матче с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ — 2:0.

Гол на 8-й минуте забил форвард Александр Соболев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.