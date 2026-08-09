Фелипе Аугусто о поражении «Зенита»: «Родина» воспользовалась своим шансом и все»

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто прокомментировал поражение в матче с «Родиной» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

«В первом тайме мы играли хорошо, но во втором соперник застал нас врасплох в сложный момент. «Родина» воспользовалась своим шансом и все. Мы играли хорошо, но потом пропустили голы и проиграли матч. Что говорил тренер после игры? Что такие матчи мы должны выигрывать. Вот и все», — сказал Фелипе Аугусто «СЭ».

Для «Родины» победа над «Зенитом» стала первой в РПЛ, команда набрала 3 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 6 очками занимает первую позицию.

В следующем туре «Родина» на своем поле сыграет с «Акроном», а петербуржцы дома сыграют с московским «Динамо».