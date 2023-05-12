Тошич: «Сейчас нет никакой разницы, какое место займет ЦСКА в таблице»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о перспективах московской команды в концовке нынешнего сезона.

«Слежу за РПЛ и болею за ЦСКА. Да, «Зенит» — чемпион, но я рад, что армейцы наконец-то находятся так высоко, на втором месте. Скорее они и возьмут серебро по окончании сезона. К сожалению, сейчас нет никакой разницы, какое место займет ЦСКА. Конечно, мне бы хотелось, чтобы сейчас не моя команда, а «Зенит» шел на втором месте, ха-ха!» — приводит Sport24 слова Тошича.

На данный момент ЦСКА занимает 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 51 очко. В 27-м туре армейцы сыграют с «Торпедо». Матч пройдет 13 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.