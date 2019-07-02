"Спартак" и "Порту" договорились по трансферу Зе Луиша

По информации "СЭ", "Спартак" и "Порту" договорились о трансфере 28-летнего форварда Зе Луиша.

Сумма трансфера составит около 8,5 миллионов евро. Подробности – скоро в "СЭ".

28-летний африканец уже покинул расположение красно-белых и отправился в расположение нового клуба.​

Зе Луиш выступал за красно-белых с июля 2015 года, его контракт был рассчитан до июня 2021 года. В сезоне-2018/19 футболист провел 36 официальный матчей, забив 14 голов.

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