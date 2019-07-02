"Спартак" объявил о продаже Зе Луиша в "Порту"

"Спартак" и "Порту" согласовали условия перехода нападающего Зе Луиша в португальский клуб, сообщает официальный сайт красно-белых. Трансфер 28-летнего форварда из Кабо-Верде вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра.

Зе Луиш перешел в "Спартак" в июле 2015-го из "Браги" за 6,5 миллионов евро. В сезоне-2018/19 Зе Луиш провел 36 матчей за "Спартак", забил 14 голов и сделал 4 передачи во всех турнирах.

В общей сложности на его счету 109 игр за красно-белых, 35 мячей и 25 результативных передач. Форвард становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка (2017).

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