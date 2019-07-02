Зе Луиш: "Спасибо "Спартаку" за Россию, которую я полюбил"

По информации "СЭ", "Спартак" и "Порту" договорились о трансфере 28-летнего форварда Зе Луиша. Сумма трансфера составит около 8,5 миллиона евро.
Совсем недавно Зе Луиш дал интервью "СЭ", в котором фактически попрощался с болельщиками.
– Когда вы не в России, по чему больше всего скучаете?
– По возможности в любое время достать то, что тебе надо. Все что угодно можно организовать, купить, устроить.
– Что "Спартак" дал Зе Луишу как футболисту?
– По большому счету "Спартак" дал мне все. Крайне благодарен за это клубу. Спасибо за эмоции, за поддержку фанатов, за новую жизнь. Спасибо за Россию, которую я полюбил.
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