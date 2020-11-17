«Спартак» и «Динамо» рассудит Иванов

Стали известны назначения арбитров на матчи 15-го тура Тинькофф-РПЛ. Столичное дерби «Спартак» — «Динамо» доверено судить бригаде арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Назначений не получили Владислав Безбородов и Кирилл Левников, судившие игру 12-го тура «Краснодар» — «Спартак» (1:3), отстраненный до конца года Михаил Вилков, который работал на матче 11-го тура «Краснодар» — «Рубин» (3:1), Евгений Турбин и завершивший карьеру Алексей Еськов.

21 ноября (суббота)

«Краснодар» — «Тамбов»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Веретешкин; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Артем Любимов; AVAR — Алексей Воронцов; делегат РПЛ — Юрий Кузнецов.

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Дмитрий Чельцов; делегат РПЛ — Владислав Барановский.

«Спартак» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Алексей Матюнин; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Валерий Данченко; делегат РПЛ — Ильдар Зарипов.

«Локомотив» — «Арсенал»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Арам Петросян, Валентин Мурашов; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Николай Волошин; AVAR — Дмитрий Сафьян; делегат РПЛ — Сергей Алексеев.

22 ноября (воскресенье)

ЦСКА — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Арам Петросян; делегат РПЛ — Дмитрий Солдаткин.

«Ротор» — «Урал»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Алексей Стипиди; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Игорь Демешко; делегат РПЛ — Александр Сафонов.

«Рубин» — «Ростов: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Александр Богданов, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Андрей Болотенков; делегат РПЛ — Радик Ахмадуллин.

23 ноября (понедельник)

«Уфа» — «Химки»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Рашид Абусуев; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Стипиди; делегат РПЛ — Радик Ахмадуллин.