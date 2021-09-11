«Спартак» — «Химки»: все голы матча
Все голы матча седьмого тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Химки».
На 25-й минуте счет в матче открыл Айртон.
Здесь красиво всё — пятка Соболева, забегание Рассказова и гол Айртона ? pic.twitter.com/6kC93Qz0sL— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 11, 2021
Квинси Промес на 48-й минуте удвоил преимущество красно-белых.
Квинси здорово обыгрался с Понсе, выбрал удачный момент и прошил Лантратова. Уровень ? pic.twitter.com/imju9Lhk6J— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 11, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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