«Спартак» — «Химки»: трансляция матча РПЛ начнется в 16.30 мск

«Спартак» и «Химки» встретятся заключительном, 30-м туре чемпионата России в субботу, 24 мая. Матч состоистя на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 16.30 по московскому времени.

Основные события игры «Спартак» — «Химки» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажут канал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Перекличка матчей 30-го тура чемпионата России будет доступна на канале и сайте «Матч ТВ», а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального телеэфира.

«Спартак» находится на пятом месте в РПЛ с 54 очками. «Химки» располагаются на 11-й строчке турнирной таблицы с 29 очками.