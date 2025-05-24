В Турции назвали Бердыева топ-тренером

Бывший футболист «Рубина» и сборной Турции Хасан Кабзе ответил на вопрос «СЭ» об общении с тренером Курбаном Бердыевым.

«Последний раз общался с Бердыевым на 50-летие «Рубина». Иногда разговариваем с ним. Он топ-тренер!» — сказал Кабзе «СЭ».

Бердыев был главным тренером «Рубина» в периоды с 2001 по 2012 год и с 2017 по 2019 год. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат и Суперкубок России, а также один раз становилась обладателем Кубка страны.