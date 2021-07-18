«Спартак» — «Химки»: стартовые составы команд на матч товарищеского турнира
Стали известны стартовые составы команд в матче товарищеского турнира «Спартак» — «Химки».
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Ларссон, Промес, Соболев.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихонов, Данилкин, Боженов, Набиуллин, Камышев, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Себаи.
Матч начнется в 20.00 по московскому времени. Игра состоится на «Открытие Арене».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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