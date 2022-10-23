«Спартак» — «Химки»: Маслов забил первый гол в карьере за красно-белых

Защитник «Спартака» Павел Маслов увеличил преимущество своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Химок» — 5:0.

На 89-й минуте 22-летний россиянин удачно принял мяч в чужой штрафной площади после подачи со штрафного, развернулся и отправил мяч в сетку.

Для Маслова этот гол стал первым в карьере за основную команду «Спартака». Игра против «Химок» является для него 49-й за красно-белых.