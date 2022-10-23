«Спартак» еще не принял решение по поводу участия в выставочном турнире в Абу-Даби

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал возможное участие московского клуба в зимнем выставочном турнире в ОАЭ.

«Пока окончательное решение по поводу участия «Спартака» в выставочном турнире в Абу-Даби не принято, но такая вероятность есть», — приводит Sport24 Зеленов.

Турнир в Абу-Даби пройдет с 30 января по 11 февраля — во время зимних сборов клубов РПЛ.