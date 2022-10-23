5:0! «Спартак» с разгромным счетом обыграл «Химки»

«Спартак» дома обыграл «Химки» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Счет в игре на второй минуте открыл полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. Затем форвард Шамар Николсон оформил дубль, забив на 18-й и 63-й минутах матчах.

На 66-й минуте Антон Зиньковский забил в ворота подмосковной команды, но ВАР отменил гол из-за офсайда. На 83-й минуте четвертый гол в матче забил Павел Мелешин. Он вышел на поле на 76-й минуте встречи, заменив Антона Зиньковского.

Итоговый счет в игре на 89-й минуте установил Павел Маслов — 5:0.

«Спартак» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка, у питерской команды еще одна игра в запасе. В понедельник, 24 октября, сине-бело-голубые сыграют с «Сочи».

«Химки» оставлись на 15-й позиции в турнирной таблице (9 очков). У подмосковной команды 14-й матч подряд без побед.