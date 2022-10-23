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Сегодня, 18:22

5:0! «Спартак» с разгромным счетом обыграл «Химки»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Спартак» — «Химки» — 5:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» дома обыграл «Химки» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Счет в игре на второй минуте открыл полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. Затем форвард Шамар Николсон оформил дубль, забив на 18-й и 63-й минутах матчах.

На 66-й минуте Антон Зиньковский забил в ворота подмосковной команды, но ВАР отменил гол из-за офсайда. На 83-й минуте четвертый гол в матче забил Павел Мелешин. Он вышел на поле на 76-й минуте встречи, заменив Антона Зиньковского.

Итоговый счет в игре на 89-й минуте установил Павел Маслов — 5:0.

«Спартак» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка, у питерской команды еще одна игра в запасе. В понедельник, 24 октября, сине-бело-голубые сыграют с «Сочи».

«Химки» оставлись на 15-й позиции в турнирной таблице (9 очков). У подмосковной команды 14-й матч подряд без побед.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:0
Химки
Михаил Игнатов
Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Павел Мелешин
Шамар Николсон
7
118
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
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Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
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Спартак

 6
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Зенит

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