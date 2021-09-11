«Спартак» — «Химки»: Кофрие дебютировал в составе красно-белых
Защитник Максимилиано Кофрие дебютировал за «Спартак» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
24-летний бельгиец появился на поле на 76-й минуте вместо Георгия Джикии.
С дебютом за «Спартак», Макс! ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 11, 2021
Первый бельгийский игрок в истории красно-белых ?? pic.twitter.com/YbkYp93Hp4
Кофрие перешел в «Спартак» в конце августа 2021 года из «Сент-Трюйдена».
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