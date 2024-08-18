«Локомотив» обыграл ЦСКА, Тикнизян забил единственный гол на 90-й минуте

«Локомотив» в матче 5-го тура РПЛ обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

Гол на 90-й минуте забил Наир Тикнизян. Это был единственный удар гостей в створ ворот.

На 63-й минуте капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов столкнулся головой с Виктором Давилой и получил гематому рядом с глазом. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этого матча «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА с 7 очками — на шестой строчке.