«Спартак» — «Факел»: Барко, Угальде и Мертенс начнут матч с первых минут
В воскресенье, 18 августа, состоится матч 5-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Факелом». Команды объявили стартовые составы на игру.
«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зиньковский, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Угальде.
«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Мертенс, Марков, Ильин.
Перед началом встречи «Спартак» располагается на шестом месте в таблице РПЛ с семью очками. «Факел» идет на 16-й строчке, имея в активе один балл.
«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Факел».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
6
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
Результаты / календарь
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30 тур
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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