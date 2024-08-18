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Сегодня, 16:25

«Спартак» — «Факел»: Барко, Угальде и Мертенс начнут матч с первых минут

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Футболист «Спартака» Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье, 18 августа, состоится матч 5-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Факелом». Команды объявили стартовые составы на игру.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зиньковский, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Угальде.

«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Мертенс, Марков, Ильин.

Перед началом встречи «Спартак» располагается на шестом месте в таблице РПЛ с семью очками. «Факел» идет на 16-й строчке, имея в активе один балл.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Факел».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Факел
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
3
17
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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