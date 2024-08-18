Алаев о непопадании Бакаева в заявку «Химок» на матч с «Зенитом»: «Это выглядит странно»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал непопадание полузащитника «Химок» Зелимхана Бакаева в заявку на матч 5-го тура РПЛ против «Зенита».

Футболист выступает за подмосковную команду на правах аренды из «Зенита».

«Не будем долго говорить про регламент. Запрета быть не может. Сейчас общался с руководством «Зенита» и «Химок». Они мне говорят, что запрета нет. Но давайте называть вещи своими именами. Со стороны это выглядит странно. Не могу по-другому сказать. Возникают вопросы. Верю людям, которые сказали, что нет запретов. Не хочу версии строить. Со стороны крайне странно. Вариант проводить расследование? Не хочется проверять, как российская футбольная прокуратура. Всегда можно найти вариант, как обойти правила. Бакаев — хороший футболист, вопросов нет. Не думаю, что «Зенит» опасается, что Бакаев может помешать. Некрасивая история. Верю, что люди говорят, что ограничений нет. На эмоциях могу наговорить лишнего. Выслушаем все доводы. Сядем. Обсудим ситуацию. В дальнейшем скажем: есть правила, ударили по рукам. Никаких ограничений. Так будет проще существовать, нежели подозревать, проводить дополнительные расследования», — сказал Алаев.

Пресс-служба «Химок» заявила, что 28-летний россиянин пропускает матч по медицинским показаниям. Сам футболист, отвечая на вопрос о непопадании в заявку, сказал: «Не разрешили. Потому что такое соглашение с «Зенитом»? Наверное».