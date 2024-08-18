Алаев заявил, что Андреева накажут за речь после матча «Ростова» и «Оренбурга»
Президент РПЛ Александр Алаев прокоммментировал эмоциональную речь спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по итогам матча 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3).
По окончании встречи Андреев пытался попасть в судейскую комнату стадиона «Ростов Арена» для личного разговора с арбитром Владиславом Безбородовым, а после этого раскритиковал работу судей перед журналистами с использованием нецензурных выражений.
— Как ситуация с высказыванием спортивного директора «Оренбурга» влияет на лицо лиги?
— Негативно. Двух версий быть не может. Такие высказывания недопустимы и некорректны. К сожалению, тема с судейством не в первый раз вызывает такие вопросы. Но это недопустимо. Будем разбираться. Есть компетентные органы. Это будет рассмотрено и наказание будет.
По человечески, я понимаю, что у него накипело. Все мы иногда не сдерживаем эмоции. Непозволительно проявлять акты агрессии и выражаться в таких формах. Но не просто же так, не на ровном месте все это возникло. Я себе слово давал, что не буду тему судейства поднимать. Непонятно, как все это работает. Я не защищаю господина Андреева, но когда ты не понимаешь, что происходит, тебе непонятны решения...Андреев не сдержался. Но кипит и у других руководителей клубов.
В очередной раз, даже боюсь посчитать в какой... Дайте нам чуть больше понимания и прозрачности. Сыграли четыре тура, а сколько уже моментов и решений ЭСК... Я каждый день общаюсь с руководителями клубов и футболистами. Они не понимают эти решения. Уже много моментов, создается нервозность и закрытость. Мы осуждаем форму, в которой проявил свои эмоции господин Андреев, рапорт будет рассмотрен. Как он оказался в зоне, где не должен был быть, что он произнес... Я не защищаю, но он сказал это не на ровном месте.
Ранее «СЭ» сообщал, что в соответствии с регламентом лиги «Ростов» должен быть наказан за ситуацию с Андреевым.
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|В
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|+/-
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1
|Зенит
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|0
|15-1
|13
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2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
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3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
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4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
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6
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
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7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
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8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
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9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
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10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
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11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
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13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
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15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
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16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
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Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
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Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
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Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|4
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Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
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Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0