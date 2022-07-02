Агент Новосельцева заявил, что ведется работа по поиску нового клуба для игрока

Александр Клюев, агент российского защитника Ивана Новосельцева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Пока никакой конкретики нет. Работа ведется. Где-то игрок не хочет. Где-то другие обстоятельства. Пока работаем», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне 30-летний Новосельцев провел в составе «Арсенала» 16 матчей и забил один гол. Защитник играл за туляков с июля 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в один миллион евро.