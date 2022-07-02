Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:21

Агент Новосельцева заявил, что ведется работа по поиску нового клуба для игрока

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Александр Клюев, агент российского защитника Ивана Новосельцева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Пока никакой конкретики нет. Работа ведется. Где-то игрок не хочет. Где-то другие обстоятельства. Пока работаем», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне 30-летний Новосельцев провел в составе «Арсенала» 16 матчей и забил один гол. Защитник играл за туляков с июля 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в один миллион евро.

Иван Новосельцев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
Учеба, спортроты, незаконная отсрочка. Как российские спортсмены решают вопросы со службой в армии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кучаева — о будущем игрока «У Константина контракт с ЦСКА, он на сборах. Хорошо работает»

В «Крыльях» сообщили о проведении товарищеского матча с «Ахматом» в Новогорске
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости