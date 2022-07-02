Агент Новосельцева заявил, что ведется работа по поиску нового клуба для игрока
Александр Клюев, агент российского защитника Ивана Новосельцева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем футболиста.
«Пока никакой конкретики нет. Работа ведется. Где-то игрок не хочет. Где-то другие обстоятельства. Пока работаем», — сказал Клюев «СЭ».
В текущем сезоне 30-летний Новосельцев провел в составе «Арсенала» 16 матчей и забил один гол. Защитник играл за туляков с июля 2021 года.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в один миллион евро.
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9
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10
|Спартак
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11
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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