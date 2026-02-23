Голы Заболотного и Угальде принесли «Спартаку» волевую победу над «Елимаем»

«Спартак» в товарищеском матче переиграл казахстанский «Елимай» — 2:1.

Счет на 40-й минуте открыл нападающий «Елимая» Айбар Жаксылыков. На 48-й минуте красно-белые отыгрались благодаря голу Антона Заболотного. Второй гол «Спартака» на 78-й минуте забил Манфред Угальде.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице РПЛ — 29 очков в 18 турах. 1 марта красно-белые в 19-м туре на выезде сыграют против «Сочи» в первой игре после возобновления сезона.